De la 1 ianuarie, cultură pe banii angajatorilor Publicata in Monitorul Oficial pe 13 iulie 2018, Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare va intra in vigoare in prima zi a lui 2019. Printre altele, in legea respectiva se arata ca, pe langa tichete de masa, tichete cadou, de creșa sau vouchere de vacanța, angajatorii pot acorda salariaților și tichete culturale. Cultura pe tichet Acestea vor avea o valoare lunara de maximum 150 de lei – sau 300, daca se acorda ocazional – și vor putea fi folosite la plata bunurilor și serviciilor culturale. Pe larg, asta se refera la abonamente sau bilete la spectacole, concerte,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

