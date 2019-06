De COȘMAR - Un polițist a OMORÂT doi oameni cu mașina după ce a încercat să evite un câine Doua persoane au murit, duminica, intr-un accident produs de un polițist aflat in timpul liber, care a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața, pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Mașina agentului a lovit frontal un alt vehicul, conform Mediafax. Citește și: Demisie BOMBA din PRO Romania - Femeia adusa de Ponta cu SURLE și TRAMBIȚE a plecat: 'Mi-ai dorit mazilirea' Surse apropiate anchetei spun ca șoferul care a intrat pe contrasens este polițist in județul Galați și ca in momentul producerii accidentului se afla in timpul liber, la volanul mașinii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

