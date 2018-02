Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica din lume, la bordul careia se afla un automobil ce ii apartine directorului Elon Musk.

- SpaceX a lansat pe orbita cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Evenimentul a fost un succes. Cele trei propulsoarea ale rachetei s-au detașat și au revenit pe Pamânt. Doua dintre ele au aterizat în sincron, în aplauzele entuziasmate…

- Elon Musk este un vizionar fara doar si poate si ieri, odata cu lansarea rachetei Falcon Heavy, a dovedit-o inca o data. In varful Falcon, Elon a incarcat o masina Tesla care, se pare, va ajunge mai departe in Sistemul Solar decat se anticipa initial. De departe cea mai scumpa plasare de produs din…

- Toți ochii au fost pe lansarea rachetei Falcon Heavy de la platforma Kennedy Space Center din Florida. La ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei), cea mai puternica racheta din lume a pornit motoarele și s-a lansat in spațiu. Zborul de aseara a fost unul de test, Falcon Heavy urmand sa trimita un echipaj…

- SpaceX a bifat înca un moment important în explorarea spatiului - un succes pentru Elon Musk. Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lansat în spațiu încarcatura inedita.

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vântului puternic compania a amânat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora României) de pe platforma din Florida de unde a decolat și racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat.…

- Omul de afaceri american Elon Musk ar putea scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata…

- Omul de afaceri american Elon Musk scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata la aceeași…

- SpaceX a bifat inca un moment important in explorarea spatiului. Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lasat in siguranta incarcatura pe orbita Pamantului. Starman si automobilul Tesla se afla chiar acum in drum spre Marte, calatorie care va…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- Racheta Falcon urmeaza sa fie lansata de la Cape Canaveral, la ora 20.30 (ora Romaniei). Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. LIVE VIDEO AICI…

- Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. Acesta a precizat ca ii place ideea ca mașina sa personala sa fie descoperita in spațiu peste milioane de ani de o rasa…

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Un nou eveniment important urmeaza sa aiba loc in compania SpaceX. Marți, la ora 18:30 GMT, urmeaza sa fie lansata Racheta Falcon. La bordul rachetei nu va exista echipaj uman, insa va fi plasata o mașina electrica Tesla Roadster creata chiar de Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla. …

- Propulsata de 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mail Online noteaza ca Elon Musk a confirmat oficial ca la bordul navei se va afla automobilul sau Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de…

- Primul vehicul electric de masa de pe piata produs de Tesla, Modelul 3 ajunge in showroom-urile companiei, iar primele recenzii, din partea celor mai norocosi care au primit deja autovehiculul, sunt pozitive, scrie Business Insider. Chad Hurin, un utilizator al Modelului 3, a declarat pentru…

- Este vorba de o intelegere pe zece ani, ale carei detalii sunt cuprinse in documentele de reglementare depuse marti si care reclama o crestere a valorii de piata a Tesla pana la 600 miliarde de dolari. Daca...

- Masina unui constantean a fost avariata de viscolul puternic. Vantul care a suflat cu peste 85 km/h a rupt crengile copacilor care au cazut peste autoturism, facandu-i luneta praf. Masina ii apartine renumitul fotograf Marian Sterea.

- Compania lui Elon Musk, Space X, efectueaza marți teste la racheta Falcon Heavy. Testele trebuiau sa fie efectuate luni, însa membrii echipajului le-au amânat pentru astazi fiindca înca mai aveau de lucrat la racheta. Falcon Heavy este considerata a fi cea mai puternica…

- Compania SpaceX amana testele megarachetei Falcon Heavy pentru ziua de marti (16.01.2018). Membrii echipajului au declarat ca inca lucreaza la racheta ce se afla pe platforma de lansare 39-A din cadrul Kennedy Space Center.

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Anul 2018 se anunta a fi unul de pomina pentru descoperirile spatiale, mai multe tari urmand sa trimita misiuni catre Luna, catre alte planete din Sistemul Solar, dar si catre Soare. In plus, unele nave deja lansate vor ajunge langa asteroizii catre care au pornit cu ani in urma. NASA lanseaza…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- In aceasta seara (azi, 20 decembrie) pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, la intrarea in localitatea Madaras (DN 19). La momentul sosirii forțelor de interventie, autoturismul era cuprins in totalitate de flacari. Pompierilor satmareni, li s-au alaturat…

- Natalia Sofia abia a implinit un an, insa Bianca Dragușanu este pregatita sa se desparta de fiica ei. Prezentatoarea TV este de parere ca Sofia trebuie invațata de mica sa socializeze. Chiar daca iși face mereu timp pentru a o scoate in parc sau la plimbare, Bianca Dragușanu este de parere ca Sofia…

- Asteroidul urias in forma de tigara care tocmai a trecut prin sistemul nostru solar ar putea fi o nava extraterestra deghizata, potrivit unor cercetatori. Organizatia SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) planuieste acum sa indrepte un telescop puternic spre corpul spatial pentru a-l analiza…

- Elon Musk, șeful companiilor SpaceX și Tesla, este un om caruia îi place competiția. Mai devreme în acest an, în Australia, el a promis ca va construi cea mai mare baterie din lume în doar 100 de zile, lucru pe care tocmai l-a

- Este binecunoscut faptul ca telul principal al lui Elon Musk este colonizarea planetei Marte. Chiar daca tehnologia nu este inca suficient de dezvoltata pentru a putea vorbi in termeni realisti despre acest obiectiv, drumul SpaceX pare ca merge in directia cea buna, iar asta a starnit un val de admiratie…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in

- Multi s-au intrebat daca miliardarul a fost serios cand a vorbit despre aceasta intentie vinerea trecuta, intr-un tweet care mentiona ca prima incarcatura la bordul lui Falcon Heavy va fi "masina sa rosie decapotabila care va difuza Space Oddity", hitul lui David Bowie, celebrul cantaret britanic care…

- Succesul vine dupa mai multe esecuri pentru CEO-ul SpaceX si Tesla, care isi doreste sa schimbe modul in care oamenii calatoresc si trimite oameni pe Marte. Inca din copilarie, cartile au jucat un rol important in alimentarea ambitiilor lui Elon Musk. Se spune ca a citit intreaga Enciclopedie Britanica…

- Gest absolut impresionant al unui pompier de la ISU Bucuresti aflat in timpul liber. Duminica dupa-amiaza, Dragos Popescu a salvat viata unui sofer prins intr-o masina facuta praf ca urmare a unui accident produs pe DN7, in comuna argeseana Draganu.

- Elon Musk s-a intrecut pe sine de data asta. Intr-un eveniment care a avut ca scop principal prezentarea noilor camioane electrice Tesla, care vin la pachet cu performante greu de obtinut pentru autovehicule de asemenea anvergura, antreprenorul a prezentat si o noua masina electrica, care da peste cap…

- Acum mai bine de 3 miliarde de ani Luna ar fi avut o atmosfera mai densa decat cea actuala de pe planeta Marte. Generata de activitatea vulcanica intensa din acea perioada, studiul acestui fenomen ar putea da indicatii pretioase despre formarea si evolutia sistemului nostru Solar. …

- Producatorul american de electromobile Tesla, in cadrul evenimentului grandios care a avut loc recent si prin intermediul lui CEO-ului Elon Musk, a aratat fara detalii prima schita a unui pick-up electric.

- Elon Musk spune ca aceasta noua versiune este cea mai rapida mașina de producție. Noul model Roadster accelereaza de la 0 la 100 de km/h in doar 1,9 secunde și are o viteza de top de 400 de km/h. Autonomia este și ea spectaculoasa, bateria de 200 kWh fiind suficienta pentru 1.000 de…

- Tesla a prezentat un nou model Roadster, o versiune a mașinii sport originale. Potrivit lui Elon Musk, este cea mai rapida mașina de producție. Accelereaza de la 0 la 100 de km/h în doar 1,9 secunde și are o viteza de top de 400 de km/h. Autonomia este și ea spectaculoasa, bateria…