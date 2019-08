De ce conteaza asa mult 0,1% cand vine vorba de Germania

Stiri pe aceeasi tema

- O actualizare programata de mult timp la instalatia NATO de aparare antiracheta balistica de tip Aegis Ashore de la Deveselu, in Romania, a fost incheiata cu succes vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. Actualizarea - care a vizat intregul sistem de aparare antiracheta balistica…

- Lumea medicala este in alerta din cauza repeziciunii cu care se raspandeste o ciuperca. Descoperita in 2009 in Japonia, aceasta a ajuns pe toate continentele si infecteaza oameni din 30 de tari. Si ce e mai rau e faptul ca in unul dintre trei cazuri infectia este letala, arata un studiu recent…

- Grupul suedez Ikea isi va inchide, in luna decembrie, singura sa fabrica din SUA, amplasata la Danville, statul Virginia, deoarece este mai eficient sa fabrice produsele in Europa si sa le importe in SUA, a anuntat luni cel mai mare retailer de mobila din lume. Aproximativ 300 de locuri de…

- Actorul roman Radu Banzaru joaca rolul premierului Ungariei, Viktor Orban, intr-un film despre Angela Merkel, cancelarul Germaniei, si criza refugiatilor sirieni. Radu Banzaru are 51 de ani si a jucat in peste 50 de filme de lung sau scurt metraj, seriale si documentare istorice. Printre cele…

- Grupul Volkswagen va crea societati mixte si va ajuta la finantarea productiei de baterii, pregatindu-se pentru productia de masa a vehiculelor electrice, a declarat, pentru Reuters, Stefan Sommer, membru al Consiliului de Administratie. VW va cumpara baterii in valoare 50 de miliarde de euro…

- Comitetul Politic al USR a votat sambata aderarea la partidul liberal ALDE european. "Pot sa confirm ca am avut o decizie care este una istorica. USR devine parte a ALDE european. Saptamana viitoare, in Elvetia, la Consiliul ALDE Europa, vom depune candidatura USR, astfel incat, probabil,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) isi va relaxa si mai mult politica daca inflatia nu revine in apropiere de obiectivul tinta, a declarat marti presedintele BCE, Mario Draghi, care a alimentat astfel asteptarile privind noi masuri de stimulare monetara in zona euro in urmatoarele saptamani, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…