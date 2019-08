Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț, care va face echipa cu Cezar Ouatu, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, este un familist convins și incearca sa petreaca cat mai mult timp alaturi de copiii sai. Din acest motiv și-a intrerupt temporar cariera muzicala.

- Liviu Varciu, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor revedea in aceasta toamna, in noul sezon Te cunosc de undeva! alaturi de prietenul sau Andrei Ștefanescu, spune ca nici acum, la a patra participare in show, nu se poate obișnui cu lentilele de contact. In schimb, nu-l deranjeaza sa poarte rochii…

- Cornel Ilie, liderul trupei Vunk, nu ar fi fost astazi un artist cunoscut și iubit de public, daca nu și-ar fi urmat visul. In tinerețe, el a renunțat la facultate și la un job bine platit ca sa faca muzica și, spre norocul lui, s-a bucurat de sprijinul parinților in alegerea sa. Cornel Ilie, 43 de…

- Alexandru Anghel, care va face echipa impreuna cu celebra sa sora, Monica Anghel, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, in aceasta toamna, la Antena 1, a devenit din nou tata. De curand, soția sa, Raluca, a adus pe lume cea de-a treia fetița.

- Filmarile la emisiunea Te cunosc de undeva sunt in plina desfasurare! Sezonul numarul 14 va fi unul plin de surprize! De aceasta data, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu nu vor mai fi singurul cuplu de concurenti. In premiera, vor aparea si doi frati. Monica Anghel va concura impreuna cu fratele ei,…

- Antena 1 a dezvaluit numele ultimelor vedete ce vor concura in noul sezon al show-ului „Te cunosc pe undeva“, printre acestea numarandu-se tenorul Cezar Ouatu, dar si actorul Cornel Palade, care va face echipa cu fiica sa.

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…