- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Ministerul Finantelor a incasat joi fonduri in valoare de 3 miliarde de euro aferente emisiunii de euroobligatiuni lansate in 27 martie pe pietele internationale iar suma va consolida rezerva existenta in...

- In perioada ianuarie – decembrie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,416 miliarde de euro, comparativ cu 5,97 miliarde de euro in perioada ianuarie – decembrie 2017. Asta inseamna o adancire a deficitului de cont curent cu aproape 60%. Contul curent este un indicator…