Dăncilă la prezidențiale. Sorin Roșca Stănescu: Nu m-ar mira ”Doamna Viorica Dancila se dovedește a fi un manager destoinic intr-un partid care trece printr-o furtuna. Este o șansa pentru PSD cu doamna Dancila care vede reformarea acestui partid. In acord cu regulile democratice. Ii asigura acestui partid o relansare. Imi place foarte mult cum lanseaza și competițiile interne și pentru cursa pentru prezidențiale.Sunt normale sondajele interne și externe pentru a vedea cine este cel mai bine plasat. Nu m-ar mira daca doamna Dancila ar fi cea mai bine plasata pentru candidatura la prezidențiale”, precizeaza Sorin Roșca Stanescu in direct la Romania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cami Bacioiu, membru USR Bucuresti, a afirmat luni ca si-a dat demisia din partid invocand ca s-a saturat de certurile interne. Aceasta mai sustine ca desi in partid „sunt si oameni foarte buni”, in interior a gasit si „porcaiala de cea mai joasa speta”. „Azi mi-am dat demisia din USR. M-am saturat…

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a declarat luni ca in interiorul PSD exista o parere cvasi-unanima ca sansele partidului sunt aproape nule la alegerile prezidentiale, avand in vedere modul cum a condus Romania in ultimii ani.

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, criminalistul Bogdan Banica, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa moartea politistului Cristian Amariei. Banica: „te-ai sinucis, Cristi, fara sa-ti dai seama, acceptand conditiile mizere de munca, nepasarea…

- Omul de cultura Bogdan Stanoevici anunța ca va candida pentru funcția de președinte al Romaniei ca independent, fara susținerea niciunui partid politic. Decizia vine ca urmare a dorinței de a le oferi romanilor o alternativa la discursul politic de azi, un discurs fara semnificație și lipsit de bunacredința.…

- Faptul ca in ciuda escaladarii in plin an electoral a luptei politice Romania ramane, totusi, tara tuturor posibilitatilor o dovedeste pe deplin situatia de la chiar Ministerul de Interne. Cel care intra in organizarea alegerilor cu un veritabil guvern de uniune nationala la varful sau, toleranta afisata…

- Deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, a declarat ca statul de drept din Romania a fost readus, la solicitarea Partidului Popularilor Europeni (PPE), pe agenda ultimei sesiuni plenare a actualei legislaturi de la Strasbourg. Acesta a aratat ca asistam inca o data la externalizarea confruntarilor politice…

- ''Sunteți pregatit sa renunțați la funcția de premier in favoarea lui Dacian Cioloș daca acest gest ar fi condiția de a ii ușura sarcina lui Klaus Iohannis in campania electorala?'', a fost intrebarea adresata de Sorin Roșca Stanescu, in emisiunea Andreei Crețulescu. ''Nu am ce sa ii dau lui…

- ”Decizia in PSD este sa așteptam sa treaca alegerile pentru Parlamentul European. Personal cred ca PSD-ul va avea un candidat. Nu a mai caștigat de mult alegerile prezidențiale așa incat nu imi imaginez ca nu va avea un candidat propriu”, a declarat Ecaterina Andronescu, in direct la Romania TV. …