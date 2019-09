Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat miercuri, de Comitetul Executiv National al PSD, in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor, Viorica Dancila. Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in functia de presedinte…

- Senatorul Mihai Fifor a anuntat, sambata, ca va demisiona "in secunda doi" din functia de presedinte al Consiliului National al PSD, daca va fi ales secretar general al partidului. "Nu alerg dupa functii. Si am fost intrebat: 'Ce o sa faci, daca o sa fii ales secretar general, cu functia…

- Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de presedinte, presedinte executiv si secretar general al partidului. Pentru functia de presedinte al PSD sunt inscrise patru persoane, validate de Comitetul Executiv National: Viorica Dancila, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu,…

- Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. "Am considerat ca este un om cu experienta", a spus liderul PSD explicand ca, in prezent, postul de comisar…

PSD Alba a decis, joi, sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte al partidului la Congresul extrordinar din 29 iunie, decizia organizației județene fiind luata cu unanimitate de voturi, potrivit mediafax.