Dăncilă, despre acuzația că ar fi "teleghidată de statul paralel" "Cred ca nu trebuie sa conving pe nimeni de acest lucru, pentru ca ar insemna sa ma dezvinovațesc de ceva ce nu exista. Sper ca conving de faptul ca am puterea, determinarea ca sa reformez partidul și sa mergem mult mai uniți pentru viitoarele alegeri", a declarat Viorica Dancila, la Antena 3, fiind intrebata daca are de gand sa-și convinga colegii ca nu este "teleghidata de statul pararel". Premierul a precizat ca nu are favoriți pentru echipa, menționand ca voturile vor fi cele care vor face diferența, scrie Mediafax. "Ați vazut ca modul de abordare al candidaturilor a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

