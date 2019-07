Dăncilă: Dacă partidul îmi va cere să candidez la prezidenţiale, voi accepta ceea ce spune partidul Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, in acest moment, optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al PSD, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul, astfel incat sa castige alegerile prezidentiale, dar nu vreau sa se creada ca sunt un om las. Daca partidul imi va cere acest lucru si va crede ca este singura solutie, voi accepta ceea ce spune partidul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

