Dancila, bilant dupa primele doua luni ale Presedintiei Romaniei la Consiliul UE: Romanii au de ce sa fie mandri

- In timp ce coaliția negociaza de zor bugetul, premierul Viorica Dancila pleaca din țara! Ea va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 6-7 februarie, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului European…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea plenara a Comitetului Economic și Social European. Oficialii europeni s-au declarat ingrijorati de respectarea statului de drept, in Romania. Luca Jahier, președintele Comitetului…

- Premierul a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, care are loc la Bruxelles. "As vrea sa fac o ultima precizare, pentru ca mai multi dintre dvs. au facut referire la statul de drept, la Justitie…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca in Romania statul de drept este respectat iar Guvernul nu a avut niciun fel de interferenta in Justitie. Premierul a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23 24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European CESE , care va avea loc joi, 24 ianuarie…

- Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro Viorica Dancila: Buna ziua! Salut prezenta la Bucuresti a domnului Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, prezenta Colegiului Comisarilor…

- Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului este "Prezentarea de catre doamna prim-ministru Viorica Dancila a Programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene". Un al doilea punct este prezentarea "Declaratiei Parlamentului…