Dan Voiculescu: E necesar să ne lămurim cine guvernează România ”Recenta schimbare a raportului de forte din politica interna a determinat, cum era de așteptat, o serie de negocieri și de mișcari strategice. PSD incearca sa se redreseze din mers, iar PNL și USR iși declina reciproc invitațiile la guvernare. Miza electorala ramane evidenta. Orice greșeala comisa in acest moment le poate afecta șansele la urmatoarele alegeri. Și, din pacate, ne așteapta inca un an și jumatate de confruntari politice. Ințelegand calculele fiecarui partid, atrag atenția ca in timpul in care noi – la București, la Cluj sau la Iași – facem și desfacem alianțe, ne… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu susține ca trebuie sa ne lamurim „cat mai rapid” cine guverneaza țara deoarece Romania nu-și permite sa faca jocuri politice la nesfarșit. Citește și:Cinci greșeli capitale ale PSD / ANALIZA „Recenta schimbare a raportului de forte din politica interna…

