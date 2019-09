Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca raspuns la afirmatiile candidatului USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, ca a fost un fel de "pompier atomic" care a prevenit prabusirea Romaniei. "Un fel de pompier atomic care a prevenit sa se prabuseasca Romania, se poate clasifica si…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea" si a spus ca "Romania are nevoie de un presedinte full-time". "Atuul pe care il am in aceasta competitie este exact energia…

