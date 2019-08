Dan Barna, despre protestul din Capitala: Membrii nostri vor fi acolo. Nu facem campanie.

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat sambata pe Facebook ca membrii formatiunii vor participa la protestul organizat in Piata Victoriei insa „nu vom strange semnaturi in piata si nu vom face acolo campanie”. Barna a explicat apoi ca 10 august a devenit o zi simbol al respectului fata de romanii de…

- Președintele USR, Dan Barna, a scris, sâmbata, pe Facebook, ca membrii formațiunii vor fi în Piața Victoriei, printre cetațeni, la protestul de comemorarea a evenimentelor care au avut loc anul trecut, pe 10 august. ”Nu vom strânge semnaturi în piața și nu vom face acolo…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala."Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa, decat…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala. "Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa,…

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza, vineri, cel de-al treilea miting electoral, in Parcul Izvor din Bucuresti. La eveniment va participa si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, conform news.ro.Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, va fi prezent la mitingul Alianței 2020 USR PLUS care va avea loc vineri, 24 mai, din București. Este ultima actiune de campanie a Aliantei, care anunta ca acest miting va fi diferit fața de mitingurile clasice ale vechilor partide politice, pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca el este cel care a decis ca mitingul programat la Romexpo, miercurea viitoare, sa fie anulat. Liderul PSD spune ca s-au trezit tarziu, pentru ca ar fi vrut sa faca mitingul in acest week-end. "Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri,…

- 'Trebuie sa facem orice sa-l ocolim pe acest om care blocheaza Romania si care se numeste Klaus Werner Iohannis pentru ca, daca vom sta la mana lui Klaus Werner Iohannis, nu vom ajunge nicaieri. Daca vedeti, acum cateva luni, ministrul Justitiei la acel moment a propus numirea la DNA a unei persoane,…