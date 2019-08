Stiri pe aceeasi tema

- Damascul a anuntat ca este de acord, in anumite conditii, cu o incetare a focului in regiunea Idlib (nord-vestul Siriei), dominata de jihadisti si bombardata de la finalul lunii aprilie de fortele guvernamentale siriene si aliatul lor rus, transmite AFP, citand agentia oficiala siriana Sana. Potrivit…

- Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie bombardamentele asupra provinciei Idlib, unde traiesc circa trei milioane de persoane, si asupra zonelor adiacente in provinciile limitrofe Alep, Hama si Latakia. Noua persoane, intre care trei copii,…

- Avioanele ruse s-au alaturat armatei siriene pe 26 aprilie intr-o ofensiva de amploare asupra unor zone din provincia Idlib, controlata de rebeli, si provincia Hama, cea mai mare escaladare a razboiului dintre presedintele sirian Bashar al-Assad si dusmanii sai de vara trecuta.Reteaua siriana…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene încalca un acord de încetare a focului în provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews citat de Mediafax.Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, în…

- "Doi dintre fratii nostri de arme au fost raniti usor cand obuze trase, potrivit evaluarilor noastre, dinspre zonele controlate de regim au lovit unul din posturile noastre de observare la sud de zona de dezescaladare din Idlib", a informat ministerul. Cei doi militari au fost evacuati spre…