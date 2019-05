Informatia vine dupa ce in februarie Daimler anunta ca va adopta masuri de reducere a costurilor, in urma scaderii profitului operational cu 22% in trimestrul patru din 2018, din cauza efectelor tensiunilor comerciale globale, ale majorarii costurilor pentru dezvoltarea vehiculelor electrice si declinului din industria auto. Kaellenius, care il va inlocui pe Dieter Zetsche in functia de director general dupa adunarea generala a actionarilor din 22 mai, lucreaza de luni de zile la o initiativa de reducere a costurilor, intitulata 'Move', care ar urma sa fie anuntata oficial in vara, informeaza…