Daea se întoarce la vechiul inamic: Avem 100.000 de CORMORANI! “Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile. Vad tot felul de evaluari si un profesor care conduce un ONG spune ca 9.542 de cormorani sunt (in Romania n.r.). De ce nu 9.542,5? Poate a murit unul ieri…”, a precizat ironic Daea. Intrebat ce efective ar trebui sa ramana in Romania, seful MADR a subliniat ca numarul cormoranilor nu ar trebui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

