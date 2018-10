Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de audit realizata de Comisia Europeana (CE), in perioada 17-25 octombrie, pentru a urmari evoluția pestei porcine africane (PPA), reprezinta o procedura normala, iar, dupa finalizarea controalelor, vor fi facute publice rezultatele, a afirmat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, scrie…

- Sesiunea de audit realizata de Comisia Europeana (CE), in perioada 17-25 octombrie, pentru a urmari evolutia pestei porcine africane (PPA), reprezinta o procedura normala, iar, dupa finalizarea controalelor, vor fi facute publice rezultatele, a afirmat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Pesta porcina africana s-a extins in regiunea noastra dupa ce in 2007 a aparut in Georgia, in Caucaz. Locuitorii din Sardinia, Italia, nu au reusit sa scape de pesta nici dupa 40 de ani. Unul dintre motive este acela ca fermieri continua sa isi tina porcii in libertate lasandu-i sa se hraneasca liberi…

- Pentru a putea verifica starea de siguranta a gospodariilor afectate de pesta porcina africana, de la 1 octombrie crescatorii au inceput sa primeasca animale care vor fi ținute sub supraveghere. Acestia au rolul de a testa daca virusul a fost eradicat. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Agriculturii,…

- In fermele afectate de virusul pestei porcine, dupa 90 de zile de la neutralizarea focarului și daca nu mai apar contaminari, activitatea de creștere a suinelor va putea fi reluata, a spus ministrul agriculturii. Pesta porcina africana (PPA) este prezenta in 233 de localitati din 13 judete, cu 952 de…

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- ”Pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire. Pentru oameni, acest virus are, insa, impact la nivel economic și social”, arata un comunicat publicat vineri de oficialii ANSVSA. In acest moment opt județe sunt afectate, cel mai puternic fiind afectat județul…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este „inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa…