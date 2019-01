Dacian Cioloş, primul anunţ despre candidatură: Agenda acestor indivizi care au capturat ţara nu este agenda noastră "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: «Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?» Nu o data am analizat ce avem de facut atunci cand PSD si «analistii» lor in simbrie vor incepe sa ne atace - pe mine si pe colegii mei - cu vorbele si manipularile lor otravite. Pana in momentul in care mi-am dat seama ca greseam fundamental. Agenda acestor indivizi care au capturat tara, care vor sa decida cum traim, cum gandim, cum ne va arata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

