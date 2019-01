Dacian Cioloş, pe listele PLUS pentru alegerile europarlamentare In competitia interna s-au inscris 186 de candidati. Potrivit unui comunicat al PLUS, candidaturile vor fi analizate din punct de vedere procedural, iar pe 12 ianuarie vor fi anuntati competitorii eligibili. Dacian Ciolos si-a argumentat decizia de a candida la europarlamentare pe experienta indelungata pe care o are in institutiile europene si pe faptul ca a inteles cum functioneaza UE. "Nu sunt singurul roman cu o astfel de experienta, dar sunt unul dintre cei care pot folosi aceasta experienta la cel mai inalt nivel", a declarat Ciolos. Intre 12 si 15 ianuarie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

