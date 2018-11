Dacian Cioloş, atac la USR după criticile aduse PNL: "Este un partid de nişă". Reacţia USR "Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. In primul rand, tocmai de asta venim cu o noua oferta politica, pentru ca am constatat ca daca USR are un culoar pe care il poate acoperi pe zona asta de indeciși, exista un alt culoar pe care il putem acoperi noi, mai larg. USR are un culoar de nișa pe care il valorifica foarte bine. Electoratul nostru, așa cum il vedem acum, este reprezentat de oameni din diferite medii sociale, sunt oameni care au mai votat la alte alegeri, care au fost dezamagiți si care nu se mai regasesc și care așteapta un partid care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”Dacian Cioloș scrie cu picioarele. Nu știu cine ii scrie textele pentru FB (probabil chiar el), dar nu le scrie deloc bine. Textul - mai degraba confuz - este alcatuit dintr-o succesiune de construcții defectuoase. O noua clasa politica n-ar trebui sa fie totuși ceva mai coerenta in scris? In orice…

- "Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD (...) Eu cred ca sunt mai importante faptele, actiunile, decat niste vorbe care sunt aruncate, probabil, dintr-o lipsa de intelegere a fenomenului politic. Daca cineva care zice ca este impotriva PSD-ului ataca principala forta…

- Alina Gorghiu considera ca afirmațiile facute de Dacian Cioloș nu trebuie luate in seama și raspunde punctual pentru fiecare acuzație adusa Partidului Național Liberal. Referitor la afirmația fostului premier conform careia liberalii "așteapta sa cada PSD natural și ei sa le ia locul", Alina Gorghiu…

- "Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozitie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD-ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe cate voturi ne putem baza…

- Fostul premier Dacian Ciolos vorbeste, duminica, despre clasa politica veche, care ”refuza sa vada ca Romania s-a schimbat”, iar contextul international este diferit. Despre PSD, Ciolos spune ca ”nu are nicio dorinta si nici stiinta sa scoata Romania din saracie” pentru ca ii convine sa-si pastreze…

- Fostul premier Dacian Cioloș a fost certat de o vanzatoare. S-a intimplat la Iași. In timp ce strangea semnaturi pentru campania „Oameni noi in politica”, Cioloș a avut parte și de intalniri nu tocmai calduroase cu cetațenii, informeaza Realitatea Tv. Fostul premier a fost luat la intrebari…

- Fostul premier Dacian Cioloș a fost certat de o vanzatoare. S-a intimplat la Iași. In timp ce strangea semnaturi pentru campania „Oameni noi in politica”, Cioloș a avut parte și de intalniri nu tocmai calduroase cu cetațenii, informeaza Realitatea Tv.Fostul premier a fost luat la intrebari…

- Dupa ce fostul colonel al Serviciului Roman de Informații, Daniel Dragomir, a publicat pe Facebook un text in care cere ca Romania sa iasa din Uniunea Europeana , fostul premier Dacian Cioloș cere partidelor sa inceteze ”orice acțiune politica sau de propaganda” care poate duce la scoaterea țarii noastre…