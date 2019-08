Dacian Cioloș a înființat 'Școala PLUS' pentru selecția și pregătirea candidaților la locale PLUS a lansat o platforma online care le permite membrilor din partid sa iși depuna candidatura la alegerile locale, respectiv pentru funcția de primar și consilier județean, a anunțat Dacian Cioloș, afirmand ca platforma are rol de pregatire a candidaților cu responsabilitațile unui ales local: „PLUS a luat naștere din dorința de a schimba in bine Romania. Pentru ca aceasta schimbare sa aiba cu adevarat loc, insa, a venit vremea sa ne asumam un nou pas, dincolo de cel al organizarii interne a partidului nostru: candidaturile pentru funcții publice. Mulți dintre noi nu au avut de-a face… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

„PLUS a luat naștere din dorința de a schimba in bine. Pentru ca aceasta schimbare sa aiba cu adevarat loc, insa, a venit vremea sa ne asumam un nou pas, dincolo de cel al organizarii interne a partidului nostru: candidaturile pentru funcții publice. Mulți dintre noi nu au avut de-a face…

