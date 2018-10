Cutremur puternic in judetul Buzau. A avut doua replici

Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA MAXIMA! CUTREMUR PUTERNIC in Romania. Vezi ce magnitudine a avut.. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs in nopatea de sambata spre duminica, la ora 3.38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a fost deja urmat de o replica, de mai mica intensitate. Potrivit INFP,…

- Un cutremiur puternic,cu magnitudinea de 5,8 grade, s-a produs in aceasta noapte in Romania/Mai multi romani au suferit atacuri de panica. Institutul National pentru Fizica Pamantului a revizuit,duminica dimineata,seismul produs in Romania la magnitudinea de 5.8 pe scara Richter.Cutremurul a avut loc…

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23.25, in județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul, care a avut intensitatea de 3.5 pe scara Richter, s-a produs in apropierea…

- Doua cutremure s-au produs joi, in județul Vrancea, la doar șase ore distanța unul de celalalt, ambele avand aproximativ aceeași magnitudine. Primul cutremur, cel inregistrat la ora 13:37, a fost localizat in județul Vrancea, dar la o adancime de 98 de kilometri. Acesta avut o magnitudine de 2.8 pe…

- Cutremurul a avut loc la ora 5.05, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3,8 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 123 kilometri. Seismul ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, astazi in judetul Buzau. Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul a avut loc la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, epicentrul fiind localiyat…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 142 de kiometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (28 de kilometri),…