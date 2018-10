Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, transmite INFP. Seismul s-a resimtit puternic si in Capitala. Cutremurul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Seimsul s-a…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica dimineata, dupa cutremurul cu magnitudine de 5,8 din judetul Buzau, ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a susținut declarații de presa privind inchiderea exercițiului Seism 2018. Ultimul bilant al exercitiului organizat in Romania: Peste 4.500 de morți, 8.500 raniți si 800 disparuți, in urma unui cutremur devastator, de 7,5 grade pe scara…

- Spitalul de nivel 1 al SMURD, aflat in spatele cladirii Academiei Romane, a fost inchis pentru dezinfecție, dupa ce unul dintre angajați a avut varicela, a anunțat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Raed arafat a declarat ca incidentul este real. „A trebuit sa inchidem…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat suplimenteaza echipajele SMURD pentru mitingul din Piața Victoriei pentru a nu afecta interventiile la solicitarile din Bucuresti.

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- Romania achiziționeaza prin fonduri europene tabere pentru sinistrați, care vor putea adaposti circa 8.000 de persoane, și vor fi amplasate in fiecare județ, a spus, sambata, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat.