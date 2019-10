Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter s-a produs in estul insulei Rodos, joi dimineața, fara a provoca pagube materiale sau victime, potrivit Institutului Geodinamic din Atena, relateaza site-ul ekathimerini.com, potrivit Mediafax. Potrivit Institutului,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi in zona insulei Rodos (Rhodos) din Arhipelagul Dodecanez, fara a fi consemnate pana in prezent pagube materiale sau victime, a informat Institutul de Geodinamica al Observatorului National din Atena, Grecia, scrie agerpres.ro.

- Un seism cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter a fost resimtit la Atena, fara sa faca insa victime ori pagube materiale, a anuntat Institutul grec de geodinamica. Acesta s-a produs la ora...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in județul Galați, la o adancime de 16 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea (preliminara) de 6.2 pe scara Richter s-a produs astazi in largul coastelor nord-estice ale Japoniei, a anuntat agentia nipona de meteorologie care a precizat ca nu a fost emisa alerta de tsunami. Seismul a avut loc la ora locala 19:23 p.m. (10:23 GMT), iar epicentrul a fost…

- Oficialii hotelului s-au prezentat la procurorul insulei, a declarat pentru AFP un responsabil din cadrul Ministerului Turismului de la Atena. Tragedia a avut loc miercuri, la ora locala 18:30 (ora 15:30 GMT), la jumatate de ora dupa plecarea salvamarului, a raportat agentia de presa semi-oficiala…

- Insurgenți islamiști au rapit cel puțin un angajat al organizației caritabile internaționale Action Against Hunger in nord-estul Nigeriei, au declarat surse locale, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Atacatorii au ucis un șofer și au rapit șase sau șapte persoane aflate…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena.Seismul s-a sismtit destul de tare,…