CUTREMUR de peste 5 grade pe o insulă din GRECIA Un cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter s-a produs in estul insulei Rodos, joi dimineața, fara a provoca pagube materiale sau victime, potrivit Institutului Geodinamic din Atena, relateaza site-ul ekathimerini.com, potrivit Mediafax. Potrivit Institutului, cutremurul, al carui epicentru a fost la 37 de kilometri est de insula, s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Centrul Seismologic Mediteranean European a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de nu mai mult de doi kilometri. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seismul cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi in zona insulei Rhodos din Arhipelagul Dodecanez. Nu au fost consemnate pana in prezent pagube materiale sau victime, a informat Institutul de Geodinamica al Observatorului National din Atena, Grecia, citat de EFE. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora…

- Un nou cutremur s-a produs azi dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut o magnitudine 3.4 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 134 km. In aceeasi zona s-au mai produs doua cutremure in ultimele zile: unul ieri, 21 august – 2,9 grade, la 132 de kilometri adancime…

- Epicentrul seismului produs la ora 09:51 GMT este situat la 71 de kilometri de tarmul insulei Karphatos, la adancimea de 12 kilometri. Acest cutremur s-a produs la trei zile dupa cel cu magnitudinea de 5,2 care a lovit insula Creta, seism care, de asemenea, nu a produs victime sau pagube. Situata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți la ora 00.33, in Ilfov, la adancimea de 14 kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Fundulea…

- A fost cutremur puternic duminica, la ora 12:07. Seismul a fost incadrat de specialiști in zona portocalie, avand in vedere magnitudinea inregistrata. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a facut anunțul chiar in urma cu cateva minute. Institutul National de…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica),…

- Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica), la cativa kilometri de centrul orasului Atena. Potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean, cutremurul s-a produs la adancimea de 13 kilometri…

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi in Romania la interval de doar cateva ore. Primul a avut loc in județul Buzau, la ora 03:51:16 cu magnitudinea de 3 grade și s-a produs la o adancime de 126 de kilometri. Al doilea cutremur, cu maginitudine de 3.5 grade, s-a produs in județul Vrancea,…