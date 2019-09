Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost preluata de…

- Polițiștii locali au prins in flagrant, azi dimineața, in jurul orei 4,30, un barbat care a vandalizat mai multe corturi electorale amplasate in Piața Libertații din Timișoara. Pana sa fie prins, individul a distrus corturile USR, PBL și PMP. ”Cel in cauza a fost identificat in persoana lui C.F., de…

- Multiplul campion la motocross, Mihai Stoichescu a ajuns la politie, in Timisoara, dupa ce oamenii legii l-au prins incercand sa vanda mai multe bunuri furate. Stoichescu a fost prins exact in momentul in care negocia vanzarea bicicletelor. Cumparatorul era de fapt proprietarul bicicletelor care si-a…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.15, au depistat un urmarit general in Piața Libertații. Pentru ca barbatul avea un comportament suspect, era agitat și cauta ceva pe jos și in coșurile de gunoi, agenții l-au legitimat. Cand au verificat,…

- In ultimele saptamani, timișorenii aflați in trafic au fotografiat o mulțime de mașini de lux, circuland pe strazile din oraș fara placuțe de inmatriculare. Șoferii surprinși in aceste imagini? Cetațeni de etnie roma veniți in Timișoara, in luna august, pe perioada vacanței. Situația a aparut,…

- Politia Romana a precizat ca, pe durata perchezitiei a fost pus in aplicare si un mandat european de arestare pe numele tanarului, emis de autoritatile din Marea Britanie, suspectul urmand a fi prezentat magistratilor Curtii de Apel Cluj, in vederea confirmarii mandatului.

- Politistii l au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr o localitate invecinata.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata…

- Un escroc care se afla in vizorul poliției, pentru a fi introdus dupa gratii, a fost prins. Individul acuzat de inșelatorie a fost gasit in Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute. Barbatul in varsta de 50 de ani a fost depistat in nordul orașului, pe strada Holdelor. Polițiștii din cadrul Serviciului…