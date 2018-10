Stiri pe aceeasi tema

- Excursionistii olimpici din Oradea ajung si la Carei in cursul zilei de duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 19,00, pe platoul din fata Monumentului Ostasului Roman. Societatea cultural patriotica Avram Iancu Oradea, Asociatia Nationala a cadrelor militare in rezerva filiala Bihor ,,Traian Mosoiu,,…

- Doi deputati PNL au depus o propunere legislativa pentru majorarea alocatiilor pentru copii in sensul in care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu varsta de pana in doi ani vor primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe luna. "Cuantumul…

- Cavalerul Noby știe ca incepe școala și iși dorește ca micuții sa ajunga in siguranța catre taramul magic in care ei se dezvolta și invața rețeta pentru a deveni SUPERoameni. Și pentru ca nu ar mai fi cavalerul Noby daca nu ar face ceva in acest sens, a pus la cale un SUPEReveniment la care a invitat…

- Retailerul de echipamente sportive Intersport, unul dintre cei mai puternici jucatori de pe aceasta piata, si-a majorat businessul in primele luni din acest an cu 6%, ritmul fiind la jumatate fata de cel de anul trecut. „Anul a inceput binisor, insa nu mai sunt cresterile din anii trecuti.…

- Livrarile de spatii comerciale vor reveni pe un trend pozitiv ȋn a doua jumatate a anului, cȃnd cel putin 90.000 de metri patrati vor fi livrati ȋn Satu Mare, Baia Mare, Roman si Slobozia, ȋn timp ce ȋn Bucuresti nu este programata nicio deschidere, arata raportul H1 Romȃnia Retail MarketBeat, realizat…

- Festivalul de jazz ce a debutat in urma cu doi ani in Baia Mare continua si in 2018, cu editia a III-a. North West Festival se va desfasura in perioada 7-9 septembrie, tot in Piata Cetatii (langa Turnul Stefan), la fel ca in trecut. In acest an, spun organizatorii, evenimentul va beneficia de prezenta…

- Retailerul de jucarii BestKids va deschide anul acesta doua magazine in Bistrita si in Baia Mare, dupa ce anul trecut a inaugurat primul magazin fizic, in centrul comercial Platinia din Cluj Napoca. „Este batuta in cuie deschiderea a doua magazine in Bistrita si Baia Mare pana la sfarsitul…