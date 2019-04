Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa "Fara penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de…

- CCR discuta azi despre initaitiva USR „Fara penali in functii publice”. Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, marti, o decizie asupra initiativei legislative cetatenesti de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa dezbata, marti, initiativa cetateneasca de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Judecatorii CCR au mai avut proiectul, pe ordinea de zi, pe 26 martie, insa au decis sa amane…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, marti, initiativa legislativa de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Este vorba de o initiativa civica, susținuta de personalitați publice precum Mihai Șora, Dacian Cioloș,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 26 martie initiativa legislativa a USR de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Dupa pronuntarea CCR, initiativa va intra in circuitul parlamentar, cu dezbateri…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca initiativa "Fara penali in functii publice" trebuie adoptata doar prin modificarea Constitutiei, deoarece astfel poate sa raspunda "asteptarii legitime si foarte puternic verbalizata de cetatenii Romaniei". El a fost intrebat, la Palatul…

- Presedintele USR, Dan Barna, acuza PSD ca încearca sa trimita la Curtea Constitutionala un numar de semnaturi la initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice" mai mic decât pragul de 500.000 impus de lege, ca sa o invalideze, sustinând ca USR poate sa demonstreze…

- Social-democratul Catalin Radulescu, chestor al Camerei Deputatilor, a declarat miercuri ca peste 500.000 de semnaturi pentru initiativa „Fara penali in functii publice” au fost descoperite ca fiind false de catre Secretariatul General. USR acuza PSD și ALDE de o noua incercare de blocare a inițiativei…