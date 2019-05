Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii din Letonia, Malta si Slovacia urmeaza sa-si adauge voturile sambata celor din Marea Britanie, Olanda, Irlanda si Republica Ceha, in penultima zi a alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. De joi pana duminica, in jur de 418 milioane de alegatori…

- Malta, Letonia si Slovacia organizeaza sambata alegeri europarlamentare, iar restul tarilor, printre care si Romania, isi vor alege duminica reprezentantii in viitorul Parlament European, informeaza Mediafax. Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare in Irlanda si Cehia. In cazul acesteia din urma…

- Votul in cadrul alegerilor europene a inceput in unele tari, dar va trebui asteptat pana duminica seara tarziu pentru a avea primele rezultate oficiale din fiecare stat membru al UE, potrivit unei prezentari a AFP. Alegatorii din Regatul Unit si Olanda au venit la urne joi, urmati vineri…

- Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni care se prezinta la vot sunt britanicii si olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai.Regatul Unit nu ar fi trebuit sa participe la acest vot, dar este obligat intrucat Brexitul a fost amanat. Nu este asteptat niciun exit-poll…

- Romania a acordat in anul 2017 un numar de 54.045 de permise de rezidenta pentru cetatenii din afara Uniunii Europene, in scadere cu peste 14% comparativ cu 2016. Aceasta este cea mai mare scădere înregistrată în rândul statelor membre, arată datele publicate marţi…

- Ziua Europei, ramasa in istorie și sub numele de "Ziua Schuman", este marcata in fiecare an, la data de 9 mai, cand este sarbatorita și Ziua Independentei Romaniei, dar și Ziua Victoriei aliatilor in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La 9 mai 1950, la cinci ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

