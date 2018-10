Curcan umplut cu portocale la cuptor Curcan umplut cu portocale la cuptor Mod de preparare Curcan umplut cu portocale la cuptor Se face din sare, piper, usturoi si vin alb un sos si se unge curcanul inauntru si pe dinafara. Apoi se umple curcanul cu cele 3 kg de portocale decojite si taiate in 4. Timp de coacere: 5,7 ore. Fiecare kg de curcan – o ora la cuptor. La fiecare ora de coacere se stropeste curcanul cu sosul de vin alb. Primele 3 ore se coace la 100 de grade, doua ore la 150 de grade si cam o ora,jumate la 180-200 de grade! Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

