Cum văd românii înmormântările versus europenii – discrepanțe, tradiții și subiecte tabu Despre cum a fost imbracat defunctul, despre cata suferința a indurat și compatimirea familiei și pana la a aprecia meniul pomenirii sau slujba preoților, exista un lung șir de presiuni asupra familiei care organizeaza evenimentul. Cumva s-a ajuns de la prezența la funeralii sa existe ochiul critic pus mai presus de toate. Din presiunea societații, din teama de a nu se face de ras, familiile decid asupra unor aspecte doar pentru ca trebuie, nu și pentru ca le place sau doar din considerentul ca „așa se face”. Printre europeni, exista influențe culturale și religioase, insa in cele din urma extravaganțele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

