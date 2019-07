Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, cu privire la sondajul realizat de CURS, ca nu este nicio surpriza ca PNL se afla pe primul loc, urmat de PSD.„Nu reprezinta o surpriza. Mi se pare o evoluție fireasca dupa alegerile pentru Parlamentul…

- In data de 26 mai 2019, s-au ales cei 33 de membri din Romania pentru Parlamentul European. La nivelul judetului Dambovita au fost 433 de sectii de votare. 427.433 este numarul toatal de alegatori inscrisi pe listele permanente la nivelul judetului nostru. Au votat 195.405 de cetateni pe listele…

- Are 97 de ani și abia merge, insa a vrut neaparat sa-și exprime opțiunea la Alegerile Europarlamentare 2019. Batrana din București a votat la Liceul Jean Monnet și a ajuns la secție in același timp cu ex-președintele Traian Basescu. Sprijinita in baston și susținuta de o alta femeie, o batrana in varsta…

- Romanii cu drept de vot din țara și Diaspora voteaza azi pentru membrii din Romania la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendumul național consultativ initiat de președintele Klaus Iohannis. Mobilizarea este mare la toate partidele și acest lucru se vede și in prezența la urne…

- Partidele romanești au lansat pentru alegerile europarlamentare din 26 mai o ampla campanie electorala peste Prut, in joc fiind zeci de mii de voturi, comparabile cu un județ din Romania și care ar putea sa reprezinte cheia intrarii in Parlamentul European pentru unele formațiuni de la București.Cu…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs presarat cu glume și atacuri la adresa PSD, in cadrul unei dezbateri pe educație. Iohannis a spus ca a vazut la televizor cum spun PSD-iști ca el reprezinta interese straine. Președintele a spus ca el reprezinta interese straine PSD, dar reprezinta…

- „Va mulțumesc mult. E o surpriza totala. Nici nu imi imaginam lucrul asta. Surpriza și placerea e cu atat mai mare cu cat….”. E momentul in care lacrimile i-au inundat vocea fostului premier al Romaniei, Dacian Ciloș, aflat in vizita la Beiuș. Emoția i-a fost generata de faptul ca beiușenii…

- Atacat de Traian Basescu pentru ca deschide lista Pro Romania la europarlamentare fara a avea intentia de a prelua un eventual mandat in Parlamentul European, Victor Ponta da o replica dura, ca in perioada in care cei doi lideri politici se duelau din posturile de presedinte, respectiv prim-ministru.…