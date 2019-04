Cum să-ți dai seama dacă relația voastră va rezista în timp Te-ai gandit vreodata cat de ușor ar fi daca ai putea sa-ți dai seama de la inceput de modul in care va evolua relația voastra? Ei bine, ceea ce experții iți recomanda sa faci este sa acorzi atenție unor aspecte importante. Experții susțin ca, de obicei, o femeie iși poate da seama de la inceput daca relația va rezista in timp sau daca este doar o pasiune trecatoare. Așa ca urmarește cu atenția semnalele pe care partenerul tau le transmite, pentru a afla daca relația voastra va fi una de lunga durata: Are incredere in tine Increderea este temelia oricarui parteneriat, iar odata caștigata, va poate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

