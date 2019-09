Cum funcționează revoluționara cameră a lui Huawei P20 Pro Huawei P20 Pro a fost un telefon revoluționar la lansare, dupa ce uimitorul sau aparat de fotografiat a stabilit un nou punct de referința pentru telefoanele cu o camera foto. Huawei P20 Pro este unul dintre primele smartphone-uri pe care a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selfieuri, poze in ipostaze amuzante, poze din calatorii, poze cu prietenii. In toate ți-ai dori sa ieși bine, pentru ca le vei pune pe rețelele de socializare. De multe ori, nu ești mulțumit de rezultate, așa ca iți venim in ajutor cu cateva sugestii. Asigura-te ca poziționezi camera corect O mulțime…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Calin Popescu Tariceanu nu demisioneaza din fruntea partidului, vrea excluderea din partid a membrilor care accepta funcții de la PSD și este pentru continuarea colaborarii la prezidențiale și in Parlament cu Pro Romania, au zis surse din ALDE pentru STIRIPESURSE.RO. Tariceanu le-a transmis colegilor…

- Agromalim revine anul acesta, in perioada 12-15 septembrie 2019, la Expo Arad, cu o editie aniversara, care propune un concept integrat si dinamic dedicat sectorului agricol. Agromalim este de 30 de ani un real succes, este locul unde la inceput de toamna se ia pulsul agriculturii romanesti. „1990 a…

- Motorola One Action permite filmarea videoclipurilor in format landscape atunci cand tii device-ul normal in mana, in pozitie verticala. Optiunea se numeste action cam si ne-a dat o idee de testare la inaltime. Locul...

- Samsung Galaxy Note10+ este declarat drept „telefonul cu cea mai buna camera” din acest moment. Telefoanele producatorului chinez au fost atat de avansate fata de concurenta, incat singurele modele care le puteau depasi erau generatiile mai noi produse tot de Huawei.

- Se pare ca tehnologia camerelor ascunse in spatele display-urilor este foarte aproape, iar Huawei nu doreste sa ramana in spatele altor companii precum Oppo si Xiaomi, pregatind propria sa solutie.

- Huawei anunta lansarea pe piata locala a noului HUAWEI P Smart Z, un smartphone fara notch, cu o camera frontala retractabila in corpul telefonului, cu ecran Full HD, la un pret extrem de atractiv. Noul HUAWEI P Smart Z este disponibil din luna iulie,...