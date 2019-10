Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa fierbi ouale invelite in staniol. Trucul secret folosit de gospodinele istețe. Exista un truc magic care te poate salva, cand vine vorba de ouale fierte. Iata cand il poți folosi.

- De ce sa pui unt in apa in care fierbi pastele. Trucul folosit mereu de chefii bucatari. Rezultat fabulos. Untul adaugat in apa in care fierbi pastele te scapa de bataile de cap. Iata cum te ajuta.

- In luna iulie, jandarmii din Vatra Dornei au fost sesizati de faptul ca barbatul atinsese o fata de 12 ani, de mai multe ori, in apropierea uneia dintre scenele unui festival de la Vatra Dornei. Revoltat si agitat, barbatul nu a vrut sa stea de vorba cu jandarmii.

- Doliu in lumea sportului! Ciclistul belgian Bjorg Lambrecht a decedat la varsta de 22 de ani, dupa ce a suferit un accident in cea de-a treia etapa a turului Poloniei. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Lambrecht s-a izbit de un canal de scurgere din beton.

- Un al doilea consilier local PSD din Caracal și-a anunțat demisia. Cristian Conea și-a justificat in fața colegilor demisia invocand faptul ca „asocierea autoritaților locale cu lumea interlopa lasa loc de interpretari” și nu dorește ca numele sau sa fie asociat cu activitați cu care nu are legatura.…

- Pavel Florin, 40 de ani, a devenit primul român care participa la liga europeana de Cricket, în timp ce Cluj Cricket Club este prima echipa româneasca care a reușit aceasta performanța. Liderul celor de la Cluj Cricket Club a avut evoluții bune la întrecerea europeana…

- Real Madrid - Atletico Madrid 3-7 // Lumea fotbalului e inca in stare de șoc dupa desfașurarea halucinanta a ostilitaților din amicalul Real - Atletico, incheiat 3-7. Sergio Ramos, capitanul lui Real, a oferit primele explicații dupa eșecul umilitor suferit in testul de verificare contra rivalei din…

- Cand Steve Jobs a aratat pentru prima data iPhone-ul lumii, acesta avea ecran de plastic, la fel ca un iPod. A doua zi, insa, Jobs a cerut ca ecranul primului smartphone al Apple sa fie schimbat cu sticla inainte ca acesta sa fie livrat clienților. Era o misiune imposibila, intrucat tehnologia inca…