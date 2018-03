Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost eliminata in turul III de la Miami de poloneza Agnieszkei Radwanska, 32 WTA, scor 6-3, 2-6, 3-6. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA si cap de serie numarul 32, in turul al treilea al Miami…

- Editia on line a cotidianului L'Equipe a scris, sambara, ca poloneza Agnieszka Radwanska s-a jucat cu nervii Simonei Halep, in meciul pe care jucatoarea poloneza l-a castigat in turul al treilea al Miami Open.

- "Poloneza a intors o situatie dificila din inceputul partidei. Condusa cu 1-0 la seturi apoi cu 2-0 in al treilea set, Radwanska a facut sa se naruie jocul romancei, care si-a multiplicat erorile directe. Radwanska s-a jucat des cu nervii adversarei ei, variind loviturile, folosind de rever. Defensiva…

- Simona Halep, locul 1 WTA joaca de la ora 19:00 in turul III de la Miami contra polonezei Agnieszkei Radwanska, 32 WTA. Meciul este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT de la 19:00 Simona Halep - Agnieszka Radwanska Partida Halep - Radwanska este a 2-a de pe arena centrala,…

- Perechea Monica Niculescu/Su-Wei Hsieh (Romania/Taiwan) a ratat, vineri, calificarea in turul doi al probei de dublu din cadrul turneului Miami Open, cu premii de peste opt milioane de dolari.Niculescu si Hsieh au fost invinse in runda inaugurala, scor 7-5, 6-2, de cuplul Katerina Bondarenko/Aleksandra…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky loser, in mansa a doua a Miami Open.

- L'Equipe a laudat jocul bun facut de Oceane Dodin in meciul cu Simona Halep de la Miami Open, dar a remarcat faptul ca jucatoarea romanca a stiut sa sufere si sa accepte loviturile puternice ale adversarei, inainte de a-si plasa ea insasi contraatacul, castigator de cele mai multe ori.

- SIMONA HALEP - OCEANE DODIN LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING Miami Open. Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa o eliminare in semifinalele competitiei californiene de la Indian Wells.…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open.Citește și: Se anunța creșteri salariale de 20%: Ce angajați de la stat sunt vizați Dodin a trecut in primul tur de Veronica…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.290 de puncte si cu un avans de 860 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi va trece in palmares saptamanile cu numarul 20 si 21 in calitate de lider WTA.In clasamentul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Simona Halep a castigat prima partida disputata la Indian Wells. Dupa ce au promovat toata ziua confruntarea dintre Halep si Pliskova, cei de la Digi Sport nu le-au putut oferi telespectatorilor un meci integral.

- Simona Halep a reusit si in 2018 sa castige meciul de debut la Indian Wells, asa cum a facut-o pana acum la fiecare editie in care a luat startul. Revenita in circuit dupa trei saptamani, romanca a invins-o cu 6-4, 6-4 pe Kristyna Pliskova (ocupanta locului 77 WTA), in 75 de minute de joc. Astfel,…

- Romania va avea patru reprezentante in optimile turneului de tenis de la Doha. Cele patru jucatoare care vor evolua joi la turneul de categorie Premier 5 sunt Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarenscu. Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua, joi, in jurul orei 16.30, impotriva…

- Simona Halep debuteaza maine in echipamentul celor de la Nike. Numarul 2 WTA a vorbit despre insemnatatea acestui moment. Meciul dintre Halep și Makarova se joaca miercuri și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport. "Sunt extrem de fericita ca am semnat acest contract.…

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Simona Halep a explicat absența din echipa Romaniei la meciul cu Canada. Simona Halep a invocat accidentarea de la glezna pentru refuzul de a juca pentru Romania impotriva Canadei . „Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma și incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din…

- Finala Halep – Wozniacki, de la Australian Open, cel mai urmarit eveniment sportiv din istoria Eurosport Romania. Meciul, privit de 1.389.000 de telespectatori. Eurosport Romania a difuzat in exclusivitate pentru Romania primul turneu de Mare Șlem al anului. Finala de sambata, 27 ianuarie, dintre Simona…

- Chris Evert, una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie si o sustinatoare declarata a Simonei Halep, a dezvaluit de i-a transmis Darren Cahill inaintea finalei pe care romanca a pierdut-o la Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Antrenorul ustralian…

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, într-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata în cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a câstigat o noua „legiune” de admiratori în…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca meciul Simonei Halep cu daneza Caroline Wozniacki a fost unul echilibrat, apreciind ca romanca trebuie sa se odihneasca si sa o ia de la capat in parcursul ei spre castigarea unui titlu de Grand Slam."Stiu ce inseamna sa pierzi la muchie,…

- Pe mine, Simona m-a convins in acest turneu și in acest meci ca exista in om ceva dumnezeiesc, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, imediat dupa incheierea finalei de la Australian Open, pierduta de Simona Halep, care este detronata astfel și din fruntea WTA de daneza Caroline…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI LIVE Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mourotoglou, a prefațat finala de la Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. ”Avem finala perfecta. Primele doua clasate lupta pentru primul lor titlu de Grand Slam. Ambele au salvat mingi de…

- Finala feminina de la Australian Open, Simona Halep – Caroline Wozniacki, este asteptata si de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams. Reputatul tehnician le-a analizat pe cele doua jucatoare si a avut cateva sfaturi pentru sportiva noastra.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Cum este glezna Simonei Halep. Numarul 1 WTA a fost intrebat la conferinta de presa de dupa victoria cu Angelique Kerber, din semifinalele de la Australian Open, despre situatia gleznei accidentate in primul tur. “In semifinala nu m-am mai gandit la asta. Dar acum piciorul drept e mai rau, pentru ca…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Pe 25 octombrie 2017 a avut loc ultima intalnire directa dintre Simona si Caroline, intr-un meci din faza grupelor de la Turneul Campioanelor. Daneza a castigat de-o maniera categorica, Wozniacki cedand doar doua game-uri (6-0, 6-2). Atunci, Halep nu a prins o zi prea buna: a intrat in jocul de uzura…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Virgina Ruzici,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). La conferința…

- Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open, acolo unde o va intalni pe Caroline Wozniacki (numarul 2 WTA), intr-un meci cu dubla semnificație: trofeul unui turneu de Mare Slam și locul I in ierarhia WTA. Meciul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki va avea loc, sambata, cu incepere de…

- Cine televizeaza finala dintre Halep și Wozniacki, de la Australian Open 2018. Finala de la Melbourne de desfașoara sambata, de la ora 10.30, și va fi transmisa in direct de Eurosport 1. Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Finala Australian Open 2018 va fi una extrem de intensa și tensionata pentru cele doua jucatoare. Atat Halep, cat și…

- Simona Halep a obtinut o victorie dramatica in semifinala de la Australian Open cu Angelique Kerber, impunandu-se dupa un thriller de 3 ore, scor 6-3, 4-6, 9-7. La interviul de pe teren de dupa meci, Simona a analizat victoria incredibila reusita in fata lui Kerber, anticipand ca va avea parte de un…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In acest inceput de an, daneza de 27 de ani, este una dintre cele mai in forma jucatoare. Dupa ce in 2017 a caștigat…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul jucat de Simona Halep cu Angelique Kerber, in cadrul semifinalei de la Melbourne. Jurnalistul a declarat la Digi Sport 1 ca meciul cu Kerber a fost unul crucial pentru cariera Simonei, jucatoarea inlocuind strategia defensiva cu un atac permanent.…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova a oferit o serie de declaratii superbe la adresa Simonei Halep dupa victoria impresionanta reusita azi in fata Karolinei Pliskova, scor 6-3, 6-2. Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va avea loc joi dimineata, de la ora 07:00. Meciul va fi liveTEXT…

- Simona Halep a efectuat un RMN dupa accidentarea suferita in timpul partidei cu Destanee Aiava, din turul intai de la Australian Open, iar acesta nu a scos la iveala vreo ruptura a vreunui ligament. Sunt insa si vesti mai putin bune: zona este in continuare inflamata, iar durerile pe care le resimte…

- HALEP - SINIAKOVA LIVE în finala WTA Shenzhen. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va înfrunta pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea titlului, în finala Shenzhen China Open. Meciul este LIVE VIDEO…

- Simona Halep s-a declarat madra de modul in care a jucat si o lauda pe Irina Begu. "A fost un meci greu, pentru ca Irina Begu e o jucatoare puternica, iar in setul al doilea si-a imbunatatit jocul. A fost o batalie pe cinste. Am fost insa puternica si am lovit bine. Sunt mandra de jocul meu",…

- Halep s-a impus, in optimi, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan, numarul 91 mondial. Partida a durat o ora si 39 de minute. „Am stiut ca trebuie sa stau foarte bine pe picioare, sa-mi gasesc ritmul, sa stau aproape de linia de fund si sa deschid unghiurile.…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca joi in sferturile turneului de la Shenzen, China. Prima care intra in scena este Irina Begu. Romanca, locul 43 WTA, se va duela de la ora 06:00, ora Romaniei, cu Timea Babos, locul 55 WTA. Cele doua jucatoare s-au mai duelat de trei ori, Begu caștigand de doua ori.…

- Organizatorii turneului de la Shenzhen au anunțat programul meciurilor de miercuri, din "optimi", in care vor fi implicate Simona Halep, Irina Begu și Ana Bogdan. Irina Begu (38 WTA), a patra favorita, e cea care va deschide ziua, pe terenul central, de la ora 06:00 (ora Romaniei). Aceasta o va intalni…

- Darren Cahill nu poate ramâne indiferent la criticile care i se aduc Simonei Halep, astfel ca a simțit nevoia sa îi ia apararea în fața haterilor. „Priviți-va mai bine pe voi înșiva. Nu sunt de acord ca Simona ar trebui sa joace altfel. Eu mereu încerc…