- Majorarea accizei la tutun a fost necesara pentru armonizarea unei Directive Europene, altfel Romania risca deschiderea unei proceduri de infringement, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, adaugand ca "nu are darul de a pune taxe si impozite".…

- INEU. Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, lanseaza, printr-un comunicat de presa, o serie de acuze la adresa Companiei de Apa cu privire la situația din Ineu. „Orașul Ineu sufera de ani de zile din cauza calitații proaste a apei potabile, dar niciun factor de decizie la nivel județean nu s-a implicat…

- Platforma www.produsinbihor.ro/ funcționeaza din primavara acestui an, și pune la dispoziția utilizatorilor informații despre produse, producatori, metode și condiții de producție. Totodata ofera bihorenilor posibilitatea de a achiziționa direct de la producator. Producatori de carne, cascavaluri,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, sustine miercuri, la sediul MAI, la ora 9,30, o declaratie de presa cu privire la raportul Corpului de control al ministrului referitor la modul in care a fost organizat procesul de verificare a tezelor…

- Un tanar care a mers, miercuri, la un ștrand privat din Reșița a realizat un filmuleț pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook, in care apar condițiile pe care le-a descoperit in zona toboganului. Astfel, tanarul susține ca pe tobogan se afla o lipitoare, iar in apa ștrandului viermi, pe care…

- Șeful tineretului ALDE, Claudiu Daniel Catana, ataca dur USR. Acesta susține ca dezvaluirile din spațiul public privind afacerile liderilor USR cu statul arata ca partidul nu promoveaza, așa cum susține, oameni noi in politica."Cum era cu oamenii noi, cu oamenii curați, cu oamenii cinstiți?…

- Direcția de Asistența Sociala Sebeș, prin Compartimentul de Asistența Medicala Comunitara organizeaza cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale fara Tutun in data de 31mai 2019 – incolaborare cu farmacia Teofarm Sebeș, o campanie de informare, educare, și masurare a valorilor presiunii arteriale, a greutații…