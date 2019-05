Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu, candidata la alegerile europarlamentare pe lista Pro Romania, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta unui nou inceput. “Am votat cu speranta unui nou inceput. Imi pare bine sa fiu in cadrul organizatiei Cluj, a judetului, a organizatiei…

- Comisarul european Corina Cretu, candidata la alegerile europarlamentare pe lista Pro Romania, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta unui nou inceput. "Am votat cu speranta unui nou inceput. Imi pare bine sa fiu in cadrul organizatiei Cluj, a judetului, a…

- Candidatul Pro Romania la alegerile europarlamentare Corina Crețu a ieșit de la urne. Comisarul european a votat și la referendumul președintelui Klaus Iohannis.Citește și: Anunț IMPORTANT de la ASF - Romanii vor fi OBLIGAȚI sa achite un nou tip de asigurare "Am votat echipa noastra…

- Comisarul european Corina Crețu, candidat Pro Romania la europarlamentare, si Ioan Rus, fost ministru și consilierul presedintelui PRO Romania Victor Ponta, au votat la o sectie de votare din cartierul clujean Gruia.

- Cateva mii de oameni participa la manifestatia „Toti pentru Europa“, care se desfasoara in Piata Victoriei si are ca scop mobilizarea romanilor la vot pe 26 mai, la alegerile europarlamentare. In cadrul evenimentului canta mai multe trupe si tin discursuri personalitati. Evenimentul „Toti pentru Europa“…

- Autor: Petru ROMOȘAN Rau cu rau, dar mai rau fara rau ! Constructia si functionarea deficitare a Uniunii Europene sunt criticate din toate directiile, mai ales de catre ganditorii liberi, independenti, cinstiti, neinrolati. Ar fi mai bine pentru tarile batranei Europe daca UE s-ar destrama si statele-natiune…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a pronuntat vineri, in cadrul Summitului european al regiunilor si oraselor organizat la Palatul Parlamentului, pentru implicarea autoritatilor locale si regionale in luarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene, sustinand ca politica de…

- ”Cred ca uitam prea devreme de unde am plecat. Și ma gandesc chiar la istoria mai apropiata de acum 30 de ani și pe care o uitam mult prea ușor”, a spus ea in emisiunea lui Cosmin Gușa, ”Romania 2019”. ”Romania are multe șanse și oportunitați in aceasta Comisie Europeana pentru ca, știți foarte…