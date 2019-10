Cum arata noul magazin Tommy Hilfiger ACC din Bucuresti Mall Cum arata noul magazin Tommy Hilfiger ACC din Bucuresti Mall Tommy Hilfiger a deschis oficial primul magazin TOMMY HILFIGER de Incaltaminte si Accesorii din Romania, printr-un eveniment la care au fost prezente si vedete cunoscute din showbiz, influenceri si jurnalisti romani de la cele mai importante publicatii de moda si lifestyle. Magazinul este situat in centrul comercial Bucuresti Mall, si este cel de-al 13-lea magazin TOMMY HILFIGER din tara. Peste 100 de invitati, incluzand influenceri, stilisti, vedete si clienti s-au bucurat de atmosfera placuta a evenimentului, au socializat, si-au facut… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

