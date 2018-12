Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoare nonimala de 100 de lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

- Banca Nationala a Romaniei a lansat de Ziua Nationala a Romaniei o bancnota aniversara cu valoarea de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Aceasta emisiune numismatica pentru colectionare va avea tirajul de 10.000 bancnote.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Potrivit Băncii Centrale, bancnota are următoarele caracteristici: dimensiuni…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa sambata in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Bancnota va avea urmatoarele caracteristici:…

- Vezi cum arata NOUA BANCNOTA care apare in Romania. De ASTAZI intra in CIRCULATIE Banca Nationala a Romaniei va lansa sambata in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o bancnota si trei monede (aur, argint si alama), pentru colectionare, si a pus in circulatie o moneda din alama, cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie.

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1 decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani…

- O bancnota aniversara de 100 de lei va fi lansata de Banca Naționala cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Banconta are valoare circulatorie, dar este destinata in special colecționarilor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa, incepand din 1 decembrie, in circuitul numismatic, o bancnota aniversara…