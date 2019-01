Cum arata Jennifer Lopez fara strop de machiaj. Te-ai trezi dimineata langa ea?

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 7 persoane a intrat intr-un cap de pod in aceasta dimineața, in comuna Helegiu, langa municipiul Onești, județul Bacau. Accidentul s-a produs duminica dimineața, relateaza unupetrotus.ro. Potrivit sursei menționate, la fața locului au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru multe femei, gandul de a se expune, pe rețelele de socializare, fara machiaj sau fara filtre poate fi un adevarat coșmar. Ce sa mai spui de o femeie care are aproape 50 de ani. Ei bine, Jennifer Lopez nu este doar orice femeie.

- Iuliana Luciu si Margherita de la Clejani au petrecut noaptea in sectia de politie. Aflate in cursa pentru cei 30 de mii de euro, vedetele noastre au ajuns sa stea peste noapte in sediul politiei dintr-un oras din Sri Lanka. „Am strans 20 de polițiști in jurul nostru. Am dormit in camera generalului.…

- O fata de 18 ani s-a aruncat in raul Bistrița dupa o cearta cu mama ei și este cautata de pompieri. Tanara a fost vazuta de o vecina aruncandu-se in apa, sambata seara, iar martora a sunat la 112. Pompierii au cautat-o timp de doua ore și au reluat operațiunea duminica dimineața. Tragedia a avut loc…

- Sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, in ediția speciala de 1 Decembrie a show-ului „Te cunosc de undeva!”, Mihai Traistariu se va transforma in Steliana Sima și va canta chiar impreuna cu aceasta pe scena emisiunii prezentate, și de aceasta data, de Alina Pușcaș și Florin Ristei.

- Connect-R a avut parte de o vizita neasteptata, in culisele emisiunii "Te cunosc de undeva". Tatal sau, Aurel Mihalache, era curios sa vada munca din spatele personajelor pregatite de fiul sau si nu a mai stat pe ganduri! A venit la platou, unde l-a surprins placut pe Connect-R.

- Doua mașini s-au ciocnit, sambata dimineața, in satul Islaz din județul Ilfov, in urma impactului trei persoane fiind ranite, dar conștiente. Dintre acestea, doua au ramas incarcerate, insa echipajele ISU au reușit sa intervina și sa le extraga din mașina, transmite Mediafax.Mai multe echipaje…

- Politistii din Campulung si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung efectueaza, luni dimineata, 13 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de infractiuni de furt calificat, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la circa…