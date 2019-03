Cum arata colectia lansata de Selena Gomez si PUMA

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez s-a logodit! Iata inelul de 1 milion de dolari! Jennifer Lopez s-a lodogit cu Alex Rodriguez. Fostul jucator de baseball a cerut-o in casatorie pe plaja, in Bahamas, sub un superb apus de soare. Sportivul i-a oferit un inel de logodna ce valoreaza 1 milion de dolari. she said yes A post…

- In urma cu cateva zile, au aparut informații cu privire la interesul celor de la Amazon și General Motors pentru Rivian, americanii care au lansat un pick-up electric. Este vorba despre Rivian R1T, programat sa intre pe linia de asamblare in 2020, și așteptat in Europa din 2021. Pick-up-ul promite peste…

- Apple a redobandit miercuri pozitia de cea mai valoroasa companie americana listata la bursa, incheind sedinta de tranzactionate in crestere cu 0,03%, la o capitalizare de 821,5 miliarde de dolari, inaintea liderilor recenti Microsoft si Amazon.com, transmite Reuters, conform news.ro.Actiunile…

- Facebook a fost intens criticata in 2018 și scandalurile s-au ținut lanț, dar la capitolul financiar compania a stat excelent, avand un profit net record de peste 22 miliarde dolari și venituri de peste 55 miliarde dolari. Compania spune ca, in total, Facebook, Instagram, Whatsapp și Messenger sunt…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 137 de miliarde de dolari, va divorta de sotia sa, MacKenzie Bezos, dupa 25 de ani de casnicie. Conform legii din SUA, in lipsa unui contract prenuptial, cei doi soti vor trebui sa-si imparta echitabil proprietatile pe care le detin.

- Amazon, infiintata in urma cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima data cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume, transmite BBC. La finalul sedintei de luni a Bursei de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel incat capitalizarea bursiera a companiei…

