Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion si James Corden au recreat o faimoasa scena din pelicula ''Titanic'' in cadrul celei mai recente editii a emisiunii Carpool Karaoke, care a avut-o invitata pe cantareata canadiana, informeaza marti Press Association, scrie Agerpres. In cadrul unei editii speciale a emisiunii lui…

- Camila Cabello va juca și va canta intr-un ”remake” adaptat dupa povestea Cenusaresei de scenarista filmelor ”Pitch Perfect”. The Hollywood Reporter scrie ca musicalul va fi produs de James Corden, vedeta show-urilor ”Carpool Karaoke” și ”The Late Late Show with James Corden”, iar Camila va participa…

- Autoarea hit-ului ‘Havana’, Camila Cabello, va juca și canta intr-un musical, un ‘remake’ adaptat dupa povestea ‘Cenusareasa’, informeaza contactmusic.com. Proiectul a fost initiat de prezentatorul de televiziune si actorul James Corden, cunoscut mai ales pentru emisiunile ‘Carpool Karaoke’ si ‘The…

- Cantareata americana de origine cubaneza Camila Cabello va juca si canta intr-un ''remake'' adaptat dupa povestea ''Cenusareasa'' de scenarista filmelor ''Pitch Perfect'', a indicat marti pentru AFP o sursa apropiata cazului, care a confirmat o informatie…

- La 51 de ani, Celine Dion semneaza primul contract de beauty! Iata cine a ales-o! Celine Dion este una dintre cele mai bine cotate artiste de pe intreg mapamondul. Vinde, chiar si in prezent, un numar absolut impresionant de albume si se afla in al 8-lea an in care tine concerte cu casa inchisa la Caesars…

- Melodiile cantaretei Britney Spears vor ajunge pe Broadway, anul acesta, intr-o comedie muzicala cu accente feministe, a anuntat marti vedeta americana. "Au fost odata ca niciodata Cenusareasa, Alba-ca-Zapada si toate celelalte printese din basme, care s-au reunit pentru clubul lor de lectura cand -…

- David Beckham a fost vedeta unei farse pe care i-au copt-o foștii colegi de la LA Galaxy impreuna cu James Corden, prezentatorul ”The Late Late Show”! Reprezentanții LA Galaxy se pregateau sa-l omagieze pe Beckham pentru contribuția avuta la dezvoltarea campionatului american de fotbal, moment pentru…

- Cantareața americana Janet Jackson va susține, incepand din luna mai, concerte in cadrul unei rezidențe la Park Theater de la Park MGM Resort din orașul Las Vegas, potrivit apnews.com, scrie Mediafax.Rezidența va include 15 concerte, sub titulatura "Metamorphosis", susținute in lunile mai,…