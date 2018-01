Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat de Asociația Internaționala de Feng Shui și Presedintele filialei din țara noastra, ne-a acordat un interviu, in exclusivitate, despre previziunile astrologice pentru anul 2018, din punct de vedere al horoscopului chinezesc. Noul an chinezesc…

- Previziuni 2018 Berbec Sanatate Se prea poate ca anul precedent sa fi fost destul de ingaduitor cu tine cat privește acest aspect. Nici urmatorul nu se arata mai solicitant, indiciu cum ca n-ai motive reale sa-ți faci griji in raport cu bunastarea ta fizica și emoționala. Se poate spune așadar ca…

- GEMENI: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se vor gandi mai mult la independența lor profesionala și la cariera la care au visat dintotdeauna. Situația de la locul de munca ii face pe acești nativi sa fie nefericiți și complet nemulțumiți, de aceea, nu se pot bucura de sarbatori.…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- Zodiac CHINEZESC 2018. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Vom deveni mai idealisti cu vederile noastre, raspandind…

- 2017 se incheie cu o crestere anuala a PIB-ului in jur de 6%. Si in raport cu date consemnate pentru alte economii emergente europene, aceasta dinamica este neobisnuita, dar nu inexplicabila. Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca pentru Romania este mult mai important sa adere la zona Euro decat la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice.

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din țara noastra acreditat internațional și Președintele Asociației Internaționale de Feng Shui, filiala Romania, ne-a dezvaluit, in exclusivitate, care va fi culoarea vedeta a anului 2018. Anul 2018 este considerat in astrologia chineza ca fiind anul Cainelui…

- A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar nu mai este mult și intram in 2018, cunoscut in horoscopul chinezesc ca fiind și anul cainelui de pamant! Ce te așteapta in lunile ce vor urma?

- La nivelul intregii Europe vorbim de o inflatie in crestere, astfel ca exista o tendinta regionala care a influentat costul preturilor din economie si in Romania, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, legat de cresterea inflatiei in Romania la 3,2%. ”Suntem intr-o tendinta regionala,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat vineri ca anul 2016 a fost „un esec” din punct de vedere al proiectelor demarate, lucru care a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar s-a reusit recuperarea acestui lucru. „Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor…

- CSM Politehnica Iasi sta in acest moment relativ bine din punct de vedere sportiv, pastrand sanse reale de atingere a obiectivului stabilit in vara, calificarea in play-off. Din punct de vedere al activitatii executivului insa, boacanele curg pe banda rulanta, nimeni nereusind sa trezeasca un club in…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…

- "Cred ca au murit prea mulți romani la Revoluție pentru a ne mai fi frica de ceva. Și anume exprimarea unui punct de vedere fie ca suntem la o televiziune, fie ca suntem la Primarie sau in cazul partidului. Am ajuns la situația sa imi exprim un punct de vedere care poate nu a convenit dupa ce domnul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii sunt și trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat și din punct de vedere economic. Întrebat daca reacția SUA privind legile justiției este justificata, Tudose…

- Luna decembrie mai este numita și luna cadourilor. În aceasta luna, ultima din an, 3 nativi se vor simți protejați în fața oricarei intemperii. TAUR – A doua jumatate a anului a fost pentru Taur una anevoioasa. Este unul din nativii care a muncit cel mai mult pentru…

- Cornel Lupu, un barbat in varsta de 46 de ani din Barlad, a primit o noua sansa la viata chiar de la fratele sau geaman, de care a fost despartit imediat dupa nastere, dupa ce la Spitalul C. I. Parhon din Iasi a fost efectuat un transplant renal, cazul celor doi fiind o premiera pentru medicii ieseni.…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a amanat, marti, dezbaterile asupra Ordonantei de urgenta privind plata defalcata a TVA, asteptand un punct de vedere de la Guvern cu privire la unele amendamente depuse. Discutiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul 3 al Ordonantei,…

- Alexandria se numara printre orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii, potrivitunui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research.

- Inițiativa unor partide și ONG-uri privind un posibil referendum impotriva votului mixt este un fals. Partidul Democrat condamna cu fermitate noua modalitate de risipire a banului public prin referendumuri, o moda inițiata de socialiști și preluata imediat de cateva ONG-uri

- Consiliul Județean (CJ) Buzau a aprobat, luni, construcția unei sali de sport multifuncționala pentru persoanele cu dizabilitați din județul Buzau și județele limitrofe, cu o capacitate de 145 de persoane, investiția fiind estimata la 13,1 milioane de lei. Sala de sport va fi construita…

- Oamenii doresc sa investeasca in solutii rezistente, durabile si cat mai eficiente. Avand in vedere ca orice investitie presupune costuri tot mai ridicate, garantia devine un aspect extrem de important. Acest lucru este valabil si in cazul sistemelor de incalzire, care presupun costuri de investitie…

- "Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Stiti in ce zi a saptamanii cade Craciunul anul acesta? Sau cand incepe vacanta de iarna? Sau cand aveti programare la dentist sau coafor? Pentru a raspunde oricareia din aceste intrebari trebuie sa va uitati in calendar. Si ce-ar putea fi mai simplu decat sa aruncati o privire spre peretele de langa…

- La o zi dupa ce premierul Tudose s-a laudat cu o crestere economica record si cu a doua rectificare bugetara pozitiva din acest an, presedintele Iohannis critica din nou Executivul pentru ca ar genera o crestere economica nesustenabila, bazata pe consum, fara investitii.Vezi si: Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj ferm, vineri, la Goteborg, spunand ca „persoanele condamnate penal sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului”.„Eu m-am exprimat de foarte multe vreme. Din capul locului, persoanele, care au fost condamnate penal sau care sunt…

- Cuibarit pe o canapea de culoarea teracotei, asortata cu scaunele tapitate cu catifea, la adapostul unei paturi calduroase, in mijlocul pernelor cu fete din bumbac sau de in, dezmierdat de caldura, pe coloana sonora a unei ploi nervoase...

- Proiectul SENSES – Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea practicilor de responsabilitate sociala corporativa in dezvoltarea competențelor si abilitatilor antreprenoriale in Regiunea Dunarii este finanțat in cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunarea, Axa prioritara…

- Codul Fiscal a fost modificat de 20 de ori in doi ani, iar din punct de vedere fiscal anul 2017 este un coșmar, a declarat, marți, fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș.

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant , un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea ingrijorat, intrucat posezi capacitatea sa-ti preschimbi ghinioanle in noroc.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Stat Islamic (SI) va fi totala ''in urmatoarele luni'' in Irak și in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta pentru a pune capat amenințarii jihadiste, relateaza AFP. ''Am învins la Raqqa și,…

- Kit Harington simte ca faima l-a facut „mai inrezator in fortele proprii, din punct de vedere social”. Starul din ‘Game of Thrones’ a spus, intr-un interviu pentru ziarul The Times, conform contactmusic.com: „Sunt foarte sigur pe mine acum. Sunt foarte sigur pe mine, din punct de vedere social – niciodata…

- Bogdan Despescu a enumerat masurile pe care IGPR le are in implementare pentru consolidarea capacitatii de interventie a politistilor. „(...) Intensificarea activitatilor de pregatire profesionala atat din punct de vedere tactic, dar si din punct de vedere teoretic, tintele noastre fiind cei…

- "Sunt mai multe variante depuse pana in momentul de fata de catre asociatii, profesori, de mai multi actori in acest domeniu. Nu s-a decis o formula, o sa vedem la dezbateri, cand va fi o dezbatere. La PSD daca nu s-a distribuit pana acum inseamna ca nu s-a conturat un punct de vedere foarte clar…

- Secretarul de stat belgian pentru azil si migratie, Theo Francken, a declarat ca liderul catalan Carles Puigdemont, inlaturat din functie dupa dizolvarea guvernului regional, ar putea sa primeasca azil in Belgia. Acesta ar fi posibil daca Puigdemont se va simti amenintat din punct de vedere politic,…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, solicita Senatului un punct de vedere referitor la "exercitarea atributiilor de serviciu" de catre Mihai Gotiu, senator USR, pe care il acuza ca i-a prejudiciat dreptul la imagine, desi el este cel care l-a agresat pe Gotiu intr-o emisiune…

- Mirel Palada, fost purtator de cuvant in Guvernul Ponta, a solicitat Senatului Romaniei un punct de vedere referitor la “exercitarea atributiilor de serviciu” de catre Mihai Gotiu, pe care Palada l-a lovit intr-o emisiune TV. Solicitarea vine in contextul in care Gotiu i-ar fi prejudiciat lui Palada…

- Trecerea la ora de iarna in 2017 se face in noaptea dintre 28 și 29 octombrie 2017 (ultima duminica din luna octombrie), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2017 sa devina ora 3:00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga…

- O stație spațiala chineza, de 8,5 tone, a scapat de sub control și se indreapta spre Pamant. Anunțul a fost facut de un inalt oficial al programului spațial al țarii asiatice, care a confirmat ca Tiangong-1 se va prabuși pe planeta noastra pana in martie 2018.

- Mihai Chirica e de parere ca Mihai Tudose nu trebuie sa-și dea demisia din fruntea Guvernului. "N-ar face decat sa adanceasca și mai mult ruptura din interiorul partidului", a spus primarul Iașiului la Realitatea TV. "Aceasta noua lupta interna s-a iscat pe fondul vizitei premierului Tudose…

- Votul dat de trei comisii de specialitate care au respins miercuri proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii 215/2001 a administrației publice locale, inițiat de UDMR, este unul politic, a declarat la finalul ședinței deputatul Uniunii, Marton Arpad. Întrebat daca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a apreciat, marti, ca gestul fiicei sale de a le cere colegilor de serviciu sa-i "sponsorizeze" o deplasare la Vama Veche a fost o gluma, o greseala pe care i-a interzis sa o repete."Uitandu-ma la dumneavoastra, intelegeti, ca sunteti in aceeasi categorie…

- "S-a intrecut orice masura a incompetenței și inconștienței, iar 2018 va fi un an de prabușire a Romaniei din punct de vedere economic daca privim și la deficitul de cont curent, va fi an de prabușire daca nu se iau masuri imediate, iar premierul Tudose trebuie sa ii spuna lui Dragnea: Stop joc.…