Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt ''probleme grave'', mentionand ca sunt fisuri la kilometrul 57, si ca ar fi un "gest de inconstienta" sa il deschida traficului si apoi "sa o ia la vale", asa cum s-a intamplat in 2014 pe Autostrada Sibiu-Orastie. "Nu pot sa deschid un lot de autostrada, cum a fost deschis in 2014 Sibiu-Orastie, si sa avem o cedare, sa o ia autostrada la vale. Ar fi un gest de inconstienta. (...). Lotul de autostrada va fi deschis daca o noua expertiza, am cerut o expertiza in doua saptamani, daca…