- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta are un inceput ezitant de sezon, cu doar un succes in primele trei etape ale Diviziei A, Seria A, insa obiectivul ramane acelasi: accederea la turneul final de promovare in Liga Nationala. In prima runda, CSU Neptun a cedat, surprinzator, pe terenul echipei…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a fost invinsa fara drept de apel pe terenul celor de la AHCM Slobozia, scor 22-31, intr-o partida din etapa a treia a Diviziei A, Seria A. Astfel, in primele trei runde ale stagiunii, formatia constanteana, antrenata de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua duminica, 23 septembrie, de la ora 12, pe terenul HCM-ului Slobozia, intr-o partida din etapa a lll-a a Diviziei A, Seria A. Gazdele au pornit ca din pusca in acest sezon, cu doua victorii concludente, impotriva celor de la ACS UAIC CNOT Iasi…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta s-a impus in fata celor de la ACS UAIC CNOT Iasi, scor 36-23 (16-13), intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a ll-a a Diviziei A, Seria A. Golurile formatiei constantene, antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, au fost…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va intalni, duminica, 16 septembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, pe ACS UAIC CNOT Iasi, in cea de-a doua etapa a Diviziei A, Seria A.„Universitarele” antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au pierdut in prima etapa a esalonului secund, pe…

- Vasluienii vor debuta pe teren propriu PROGRAM… Echipa vasluiana de handbal masculin a fost repartizata in Seria A a Diviziei A, in urma reorganizarii competitionale din esalonul secund. CSM Vaslui va avea colege de serie echipele CSM Botosani, CSU II Suceava, CSU Galati, CSM Bacau si CNOT Brasov. Formatia…

- Au fost stabilite grupele Diviziei A la handbal, sezonul 2018 2019, atat in intrecerea feminina, cat si in cea masculina.Divizia A este esalonul secund al handbalului romanesc.La fete, sunt patru grupe, doua de sapte echipe A si B , doua de sase C si D . Reprezentanta Constantei, CSU Neptun, a fost…