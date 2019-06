CSM Ploieşti, de patru ori pe podiumul Naţionalelor de Atletism U23 Petre Apostol Vineri si sambata, pe Stadionul Municipal „Nicolae Dobrin” din Pitesti au avut loc probele celei de-a 38-a editii a Campionatului National de Atletism de tineret (U23). Printre sportivii care s-au remarcat la aceasta ediție s-au regasit și atleți de la CSM Ploiești, pregatiți de antrenorii Augustin Iancu și Robert Munteanu, gruparea prahoveana trecandu-și in palmares patru medalii, dintre care doua de aur, una de argint și una de bronz. Titlurile naționale au fost obținute la proba de ștafeta masculin 4×400 metri și la cea de aruncare a greutații. In concursul de ștafeta masculin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

