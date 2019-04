Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele Denisa Dedu si Gabriela Perianu, ambele componente ale nationalei, vor juca finala Cupei EHF, cu Siofok KC, echipa cu care s-au calificat in ultimul act, dupa ce au eliminat, duminica, formatia daneza Viborg in semifinale.In mansa tur, Siofok s-a impus pe teren propriu, cu scorul…

- Sportivul Florin Tita si-a asigurat o medalie dupa ce s-a calificat, vineri, in finala categoriei 55 de kilograme (greco-romane) la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti. In finala de sambata, el il va intalni pe Vitali Kabaloev…

- Marți a avut loc la sediul FRH tragerea la sorți a meciurilor din Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin. CSM Bucuresti, deținatoarea trofeului, se va duela cu HC Zalau, iar Magura Cisnadie o va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.Meciurile din cadrul Turneului…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CS Magura Cisnadie in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. In cealalta semifinala, SCM Ramnicu Valcea o va intalni pe HC Zalau. Semifinalele sunt programate pe 20 aprilie, iar…

- Fostul arbitru Otto Anderco a incetat din viața azi, la varsta de 83 de ani. Satmareanul a fost cel mai sonor nume dintre cei arestați in 1981, in celebrul caz "Proca". Momentul lui de glorie a fost in 1980, cand a fost tușier la finala Campionatului European, Germania - Belgia, scor 2-1. La centru…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia turca Fenerbahce, scor 3-1, in ultimul meci din grupa E a Ligii Campionilor. CSM Bucuresti a incheiat campania pe locul 3, ratand faza sferturilor de finala ale competitiei.Scorul pe seturi…

- Bukovina Vicovu de Jos s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal pentru echipele de juniori Under-19, dupa ce a caștigat și manșa retur a intalnirii cu Korondy Corund. Trupa condusa de Cristin Burlica s-a impus pe terenul harghitenilor, cu scorul de 9-4 (3-3), prin golurile…

- Mirela Vaida merge in finala Eurovision Romania din 17 februarie, care va avea loc la Bucuresti, dupa ce a fost cea mai votata concurenta, de catre telespectatori. Vedeta, insarcinata in sapte luni, s-a bucurat enorm.