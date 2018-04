Stiri pe aceeasi tema

- Filmari pentru productia „Morometii 2”, regizata de Stere Gulea, vor avea loc sambata si duminica, in centrul Bucurestiului, astfel ca traficul va fi restrictionat, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Bucharest RUNNING CLUB (BRC) informeaza ca in weekend va organiza cea de-a 3-a ediție a UNIQA Asigurari Bucharest 10k&FAMILY RUN, urmand sa existe restrctii de trafic in București pe 1 aprilie. Cursa Bucharest 10k&FAMILY RUN, care se va desfașura pe 1 aprilie in București va aduce și restricții de trafic.…

- Autoturismele și autocamioanele cu o masa mai mica de 7,5 tone nu pot circula pe Drumul European 70, in localitatea Draganești Vlasca. Ca urmare a revarsarii unor rauri, carosabilul a fost inundat fapt ce a condus la restricționarea ori inchiderea circulației pe 3 drumuri județene și un drum național,…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe mai multe artere din judetele Teleorman, Vrancea, Buzau si Tulcea din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren. De asemenea, se circula cu dificultate pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si pe mai multe sosele din judetele Dambovita,…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Drajna, a fost redeschis vineri, la ora 15.30 si se circula controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR S.A, dupa ce autoritatile inchisesera drumul din cauza viscolului puternic.

- Trafic rutier restrictionat pe DN 1A pentru autoheviculele de peste 7,5 t Foto: Arhiva- Marcela Petcu Traficul rutier este restrictionat, incepand cu ora 10,30 pe DN 1A, între limita judetului Prahova cu judetul Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5…

- Timp de un an si noua luni, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat o serie de solutii pentru traficul din Bucuresti, care plaseaza capitala pe primul loc in clasamentul celor mai aglomerate orase din Europa. Piste pentru biciclete, parcari de tip park&ride, tramvaie suspendate,…

- Primaria Capitalei anunta ca traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%.

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Traficul din Capitala da multe batai de cap șoferilor și se pare ca nervii au cedat. Astazi, in jurul orei 15.40, prin apel 112, un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Bucureștiul s-a transformat intr-un targ in aceasta iarna. Casuțe la Universitate, Piața Constituției, Stadionul National, Piața Unirii, etc. Ziarul Puterea a solicitat Primariei Capitalei cat costa un stand sau o casuța intr-un targurile organizate de Primaria Capitalei și cum au fost aleși cei care…

- Restrictii de circulatie pe A1 si A2 Sunt restrictii de circulatie, pâna la ora 17:00, pe autostrazile A1 si A2 unde au loc lucrari de reparatii. Potrivit Centrului Infotrafic se repara carosabilul pe autostrada A2, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta,…

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti. "Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- CFR Calatori informeaza ca in contextul temperaturilor foarte scazute si a avertizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova, unde s-au instituit Comandamente de Iarna.…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineata, pe DN1, pe sensul de mers București-Ploiești, la intrarea in localitatea Ciolpani , județul Ilfov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile unui carosabil…

- Traditie seculara la cativa kilometri de Bucuresti: biciuire pentru sanatate. Reportaj deasupra unui cuib de cuci, celebri la Branesti din 1770 http://bit.ly/2EZhFEz Post-ul evz.ro: Traditie seculara la cativa kilometri de Bucuresti: biciuire pentru sanatate. Reportaj deasupra unui cuib de cuci, celebri…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca mai mulți secretari de stat ai ALDE iși vor pierde funcțiile dupa ce au fost evaluați. In acest context, organizatia ALDE Arges, prin presedintele sau, Simona Bratulescu, a anuntat ca nu are nici un fel de emotie in ce priveste omul trimis la Bucuresti, respectiv…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini.

- Femeie de 39 de ani, accidentata mortal pe Soseaua Alexandriei, luni dimineața, in jurul orei 06,25. Traficul a fost restricționat. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, se pare ca aceasta s-ar fi angajat in traversarea strazii pe o trecere pentru pietoni marcata si semnalizata…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Lansarea SpaceX Falcon Heavy a fost un real suncces atat pentru Elon Musk cat si pentru viitorul explorarii spatiale. Acum, ca totul a mers ca pe roate, putem sa glumim linistiti pe seama Tesla Roadster si a lui Starman.

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Conditia este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Baile Herculane – Caransebes, la kilometrul 426+100 ...

- Mai multe persoane s-au adunat, miercuri, in fata sediului Parchetului Militar din Bucuresti, oamenii afisand mesajul ”Multumim”, dupa ce procurorii militari au anuntat ca au deschis un dosar penal in cazul jandarmului care a lovit cu pumnul mai multi manifestanti in timpul protestului care a avut…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Protestul din Piata Constitutiei din București s-a incheiat aseara in jurul orei 23, iar traficul a fost reluat in fata Palatului Parlamentului. In Capitala și majoriatea marilor orașe din țara au fost prezenți mai bine de 80.000 de protestatari.

- Protestul national organizat fata de guvernartea PSD are ecou si la Iasi: locuitorii orasului sunt asteptati in Piata Unirii, sambata dupa-amiaza, acolo unde avea loc o manifestatie pasnica.

- Dan Negru se intalnește adesea cu tanarul Florin in intersecția de la Piața Unirii din București. Faimosul prezentator TV este, probabil, printre puținii șoferi care se opresc sa stea de vorba cu el. Baiatul vinde ștergatoare de parbriz șoferilor opriți la semafor pentru a caștiga bani pentru familia…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap traficul aerian. La aceasta ora sunt inregistrate intarzieri la sosiri și plecari dar nici o cursa nu a fost anulata pana acum. Retineri la plecari: Bucuresti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Venetia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Centrul InfoTrafic al Poliției Romane anunța ca, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul rutier este restricționat pe DN1 Ploiești - Brașov și DN1A Ploiești - Cheia - Brașov, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Poliția Romana recomanda tuturor participanților…

- Traficul rutier a fost restrictionat, miercuri seara, pe DN 1 pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone in conditiile in care in zona montana a judetului Prahova ninge abundent, iar pe carosabil este un strat de zapada framantata. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat…

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii."Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul rutier…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, sustine, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca noul spital municipal trebuie sa aiba o locatie centrala, usor accesibila, unde ambulantele sa ajunga in timp util. "Ideea de dezvoltare urbana a doamnei primar Firea: spital langa aeroport…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Clujenii care au ales sa protesteze fata de modificarea legilor Justitiei mergand pe jos pana in Bucuresti, unde spera sa ajunga la mitingul care va fi organzat in 20 ianuarie, au parcurs pana acum peste 100 de kilometri din traseul ...

- Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de așteptare in stații va scadea, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei și Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport…

- Un seism de magnitudine 2.5 a fost inregistrat, aseara, in judetul Buzau, la ora 17.56, la 76 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.78 N ; 26.80 E, la 159 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 3 km V de Reghiu.Acesta…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut și-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulația feroviara pe…

- Intalnirea de lucru este programata pentru 6 ianuarie. "Focusul principal al intalnirii: Cum facem sa imparțim pliante, afișe, ca sa ieșim din bula noastra și sa facem cat mai multe persoane sa auda despre ce se intampla in prezent cu legile justiției. Alte metode concrete pe care le putem…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.